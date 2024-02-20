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Диктант «Язык наш веками отточен» пройдёт на Ямале 22 февраля

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В Ноябрьске (ЯНАО) 22 февраля состоится диктант «Язык наш веками отточен», который участники напишут на языках коренных малочисленных народов Севера.
Диктант «Язык наш веками отточен» пройдёт на Ямале 22 февраля
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на представителей централизованной библиотечной системы города, организовавших мероприятие.

«Принять участие могут не все: обязательно нужно владеть именно письменным языком, знать только разговорный недостаточно. Дело в том, что задание — это не тест с вариантами ответов, а настоящий диктант и работа с текстом», — заявили организаторы.

На написание диктанта даётся один час. Работу можно написать на тундровом и лесном диалекте ненецкого языка, хантыйском языке (шурышкарский, приуральский и сургутский диалекты), а также на селькупском и коми языках.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов на днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации России рассказал о приросте численности населения, относящегося к коренным малочисленным народам Севера (КМНС).

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