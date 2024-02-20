Диктант «Язык наш веками отточен» пройдёт на Ямале 22 февраля

В Ноябрьске (ЯНАО) 22 февраля состоится диктант «Язык наш веками отточен», который участники напишут на языках коренных малочисленных народов Севера.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на представителей централизованной библиотечной системы города, организовавших мероприятие.

«Принять участие могут не все: обязательно нужно владеть именно письменным языком, знать только разговорный недостаточно. Дело в том, что задание — это не тест с вариантами ответов, а настоящий диктант и работа с текстом», — заявили организаторы.

На написание диктанта даётся один час. Работу можно написать на тундровом и лесном диалекте ненецкого языка, хантыйском языке (шурышкарский, приуральский и сургутский диалекты), а также на селькупском и коми языках.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов на днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации России рассказал о приросте численности населения, относящегося к коренным малочисленным народам Севера (КМНС).