Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» пройдёт 25 февраля в Петербурге
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».
Среди участников: Мари Краймбрери, Artik&Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, группа «Земляне», Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Николай Басков, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов.
Специальный номер представит исполнительница из Херсона Ружена Рублёва.
Церемонию проведут Елена Север и Николай Басков.