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Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» пройдёт 25 февраля в Петербурге

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Концерт лауреатов XXVIII премии «Золотой граммофон» состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге.
Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» пройдёт 25 февраля в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Среди участников: Мари Краймбрери, Artik&Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, группа «Земляне», Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Николай Басков, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов.

Специальный номер представит исполнительница из Херсона Ружена Рублёва.

Церемонию проведут Елена Север и Николай Басков.

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