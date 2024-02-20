Учёные исследуют феномен красного льда в акватории Приморского края
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Об этом информирует Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.
Феномен зафиксирован в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноимённом заливе.
«Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков — представителей зоопланктона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лёд окрасился в красный цвет, потому что в тельцах рачков присутствуют пигменты-каротиноиды.