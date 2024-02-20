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Учёные исследуют феномен красного льда в акватории Приморского края

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Учёные зафиксировали в акватории Приморского края необычный природный феномен — окрашивание рачками морского льда в красный цвет.
Учёные исследуют феномен красного льда в акватории Приморского края
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Феномен зафиксирован в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноимённом заливе.

«Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков — представителей зоопланктона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лёд окрасился в красный цвет, потому что в тельцах рачков присутствуют пигменты-каротиноиды. 

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