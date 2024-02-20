Учёные исследуют феномен красного льда в акватории Приморского края

Учёные зафиксировали в акватории Приморского края необычный природный феномен — окрашивание рачками морского льда в красный цвет.

Об этом информирует Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Феномен зафиксирован в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноимённом заливе.

«Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков — представителей зоопланктона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лёд окрасился в красный цвет, потому что в тельцах рачков присутствуют пигменты-каротиноиды.