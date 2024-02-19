В Челябинской области действует экстренное предупреждение о 35-градусных морозах

Аномальные морозы продержатся в Челябинской области с 19 по 23 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Челябинска.

«В период с 19 по 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 °С и более. Ночью температура будет опускаться до -35 °С», — сказано в тексте экстренного предупреждения.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.