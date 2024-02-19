В Москве 1 марта открывается выставка работ об истории Суриковской академии
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Экспозиция под названием «Выпуск. История. Суриковский» расскажет об истории учебного заведения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
«Это масштабный выставочный цикл, посвящённый наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы», — отметил глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин.
Выставка включает работы более 180 авторов — студентов и педагогов, за период с 1934 года по наши дни.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной сообщало об открытии выставки юных воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю» в зале Московского союза художников.