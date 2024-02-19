Предупреждение о смоге ввели в шести городах Челябинской области до 22 февраля

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска выпустили предупреждение о смоге над шестью городами Челябинской области. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей введён до 22 февраля.

«С 14:00 19 февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — цитирует URA.RU сообщение ЕДДС.

НМУ первой степени объявлены в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркине, Златоусте и Аше.

На отдельных предприятиях региона примут меры по снижению воздействия на атмосферу.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.