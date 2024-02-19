RT в Telegram
Подпишись

Предупреждение о смоге ввели в шести городах Челябинской области до 22 февраля

Короткая ссылка
В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска выпустили предупреждение о смоге над шестью городами Челябинской области. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей введён до 22 февраля.
Предупреждение о смоге ввели в шести городах Челябинской области до 22 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Максим Шмаков

«С 14:00 19 февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — цитирует URA.RU сообщение ЕДДС.

НМУ первой степени объявлены в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркине, Златоусте и Аше.

На отдельных предприятиях региона примут меры по снижению воздействия на атмосферу.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить