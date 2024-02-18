Киллиан Мёрфи удостоен премии БАФТА за роль Роберта Оппенгеймера

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации «Лучшая мужская роль», награда вручается 47-летнему артисту за роль руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера в драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Мёрфи впервые получил «Бронзовую маску» в своей карьере. В январе «Оппенгеймер» завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», тогда Киллиан Мёрфи получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а актёр Роберт Дауни-младший — премию за лучшую мужскую роль второго плана.