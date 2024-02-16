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Путин: фестиваль «Муус устар» — значимое событие для молодёжи Якутии

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Фестиваль «Муус устар» является значимым событием, он объединяет и проявляет таланты молодёжи в Якутии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: фестиваль «Муус устар» — значимое событие для молодёжи Якутии
  • AP
  • © Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool

В приветственной телеграмме, адресованной участникам молодёжного фестиваля, глава государства отметил, что проведение этого красочного, масштабного форума стало доброй традицией в культурной и общественной жизни Якутии.

Путин добавил, что этот фестиваль является значимым событием, которое объединяет молодёжь и помогает её представителям раскрывать свои творческие таланты.

«И конечно, на фестивале они смогут обрести новых товарищей и единомышленников, получить поддержку в реализации интересных проектов и задумок», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее российский лидер сообщил, что заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи прислали 300 тыс. человек.

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