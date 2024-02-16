Фильм о резиденции Бабы-яги в Удмуртии стал одним из лидеров фестиваля в Тегеране

Короткометражка о сказочной резиденции Бабы-яги в Удмуртии получила первое место в одной из номинаций международного туристского кино- и видеофестиваля «Диво Евразии», который прошёл в Тегеране.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Уточняется, что «Сказочная резиденция Бабы-яги» находится в деревне Котловке Граховского района республики.

Короткометражный фильм о ней был опубликован две недели назад и набрал 120 тыс. просмотров. На фестивале он получил первое место в номинации «Социальный и детский туризм».

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной сообщало, что на Московском фестивале кино в Таиланде, организованном в рамках перекрёстных годов культурных обменов и туризма двух стран, прошёл показ пяти российских фильмов.