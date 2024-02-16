Москвичи сдали более 34 тысяч елей в рамках акции «Ёлочный круговорот»
С 30 января по 5 февраля сборы на 11% превысили показатели аналогичного периода 2022 года, пишет сайт «Москва 24».
«На сегодняшний день переработано более 25 тыс. деревьев и получено около 408 куб. м щепы», — уточнила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
Для приёма деревьев в городе круглосуточно работает 600 специальных пунктов. Акция продлится до 25 февраля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в акции «Ёлочный круговорот» Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие более 70 регионов.