Москвичи сдали более 34 тысяч елей в рамках акции «Ёлочный круговорот»

В Москве подвели итоги акции «Ёлочный круговорот». Так, за последние полтора месяца жители сдали на утилизацию более 34 тыс. новогодних деревьев.

С 30 января по 5 февраля сборы на 11% превысили показатели аналогичного периода 2022 года, пишет сайт «Москва 24».

«На сегодняшний день переработано более 25 тыс. деревьев и получено около 408 куб. м щепы», — уточнила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Для приёма деревьев в городе круглосуточно работает 600 специальных пунктов. Акция продлится до 25 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в акции «Ёлочный круговорот» Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие более 70 регионов.