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Климатолог Семёнов высказался о погоде в России этой зимой

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Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что зима 2024 года является снежной, но в целом не отличается от других зим.
Климатолог Семёнов высказался о погоде в России этой зимой
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Аномалия — это отклонение от средней величины, просто фигура речи, констатировал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Текущую зиму нельзя назвать ни «чудовищной», ни «катастрофической», если сравнивать её с прошлыми зимами, отметил климатолог.

«Аномальная — да, но вполне себе зимняя зима. Отличие — относительно тёплых зим, к которым мы привыкли в последние годы, когда под Новый год мы гадали: выпадет снег, не выпадет», — заметил Семёнов.

По его словам, 30—40 лет назад были зимы и поснежнее, и похолоднее.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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