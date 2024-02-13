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В РАН заявили о заметном потеплении климата в Москве за последние 40 лет

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Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что климат в Москве за последние 40 лет заметно потеплел.
В РАН заявили о заметном потеплении климата в Москве за последние 40 лет
  • Gettyimages.ru

«Летом температура увеличилась на полтора-два градуса, в зимние месяцы — на три и даже на четыре градуса. Например, летом разница между температурой июня и июля как раз два градуса. То есть у нас теперь июнь стал таким же, как июль 40 лет назад», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, зимой февраль совсем скоро будет таким же, как март 40 лет назад, а осень наступает позже.

«За 40 лет почти на две недели сократилась продолжительность зимы, если мы условно назовём зиму, когда температура переходит ноль. Особенно осенью это заметно, у нас почти на две недели сдвинулась дата перехода через ноль. Раньше она была в начале ноября в Московском регионе, теперь уже в середине ноября», — пояснил Семёнов.

Ранее тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии выпустил штормовое предупреждение в Тюменской области из-за сильного ветра и метели. Оно действует до 08:00 среды, 14 февраля.

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