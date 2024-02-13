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Синоптик Цыганков рассказал о предстоящем похолодании в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области.
Синоптик Цыганков рассказал о предстоящем похолодании в Москве
  • Gettyimages.ru

По словам синоптика, накануне метеорологи дали прогноз на похолодание в столице в четверг, пятницу и субботу. 

«Сегодня прогноз пересмотрелся, уже похолодание не такое сильное, как ждали вчера. Но тем не менее у нас получается вчера и сегодня тепло. Сегодня — -2...-4 °С. Но ночью уже —-15...-17 °С, а завтра днём — -9...-11 °С и в ночь на четверг —-17...-20 °С. В ночь на 16 февраля по новому прогнозу — -8...-12 °С, по области — до -16 °С. Местами умеренный снег», — добавил он.

Ранее в ЦОДД предупредили водителей в Москве о ледяном дожде в ряде районов города.

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