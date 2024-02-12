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В Ижевске открыт приём заявок на участие в фестивале солдатской песни

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В Ижевске (Удмуртия) до 17 февраля принимают заявки на участие во втором республиканском фестивале солдатской песни «Когда поют солдаты…».
В Ижевске открыт приём заявок на участие в фестивале солдатской песни
  • Gettyimages.ru
  • © Gary John Norman

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

К участию приглашают хоры отцов и сыновей, семейные хоры, хоры коллективов и предприятий. Желающие могут объединиться в хоры по интересам.

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