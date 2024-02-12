В Ижевске открыт приём заявок на участие в фестивале солдатской песни
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
К участию приглашают хоры отцов и сыновей, семейные хоры, хоры коллективов и предприятий. Желающие могут объединиться в хоры по интересам.
Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.