В Татарстане действуют почти 9 тысяч волонтёров культуры

В Минкультуры Татарстана заявили, что в настоящее время 8951 житель республики занимается добровольческой деятельностью в сфере культуры.

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Поддержка волонтёрам предоставляется в рамках национального проекта «Культура», сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на ведомство. Общественное движение «Волонтёры культуры» представлено в 23 муниципальных районах. В прошлом году волонтёры организовали более 2,3 тыс. культурных мероприятий по всей республике. Татарстан признан лучшим регионом культурного добровольчества — 2023 среди десяти региональных отделений по всей стране. Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.