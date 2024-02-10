На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Алтае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, информирует Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным института, эпицентр землетрясения находился в горной местности.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее поступила информация о землетрясении магнитудой 5,8, которое зарегистрировали у побережья Тонга.