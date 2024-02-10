На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Алтае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, информирует Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
- Gettyimages.ru
По данным института, эпицентр землетрясения находился в горной местности.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее поступила информация о землетрясении магнитудой 5,8, которое зарегистрировали у побережья Тонга.
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