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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,0

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На Алтае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, информирует Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,0
  • Gettyimages.ru

По данным института, эпицентр землетрясения находился в горной местности.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее поступила информация о землетрясении магнитудой 5,8, которое зарегистрировали у побережья Тонга.

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