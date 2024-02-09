Детская лыжная гонка пройдёт 23 и 24 февраля в Подмосковье

Детская лыжная гонка состоится 23 и 24 февраля в подмосковном Пересвете. Ожидаются 700 участников.

В первый день «Гонки Легкова|СберKids» пройдут соревнования на дистанциях от 1 до 5 км. Лыжники от четырёх до 16 лет смогут получить автографы от Александра Легкова, Ильи Черноусова, Ивана Алыпова, Антона Шипулина, Дмитрия Малышко, Никиты Крюкова и других спортсменов.

На территории будет работать тёплая детская зона.

Второй день посвятят лыжным мастер-классам. Ожидается более 1,5 тыс. участников из разных городов России.

Впервые такие соревнования состоялись в 2015 году.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках столицы.