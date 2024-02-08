RT в Telegram
Подпишись

МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области из-за непогоды

Короткая ссылка
Управление МЧС по Челябинской области объявило о продлении на сутки штормового предупреждения в регионе в связи с продолжающимися сильными снегопадами и метелями.
МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В пресс-службе ГУ МВД по области отмечают, что госавтоинспекция работает в усиленном режиме. На дороги выведено 39 дополнительных экипажей ДПС и дорожная техника для помощи водителям, попавшим в непогоду.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить