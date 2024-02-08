МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области из-за непогоды

Управление МЧС по Челябинской области объявило о продлении на сутки штормового предупреждения в регионе в связи с продолжающимися сильными снегопадами и метелями.

Об этом информирует URA.RU.

«На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В пресс-службе ГУ МВД по области отмечают, что госавтоинспекция работает в усиленном режиме. На дороги выведено 39 дополнительных экипажей ДПС и дорожная техника для помощи водителям, попавшим в непогоду.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.