Александр Масляков — младший стал единственным владельцем КВН

Александр Масляков — младший получил все права на владение КВН. Его отец Масляков-старший с супругой покинули состав собственников компании.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, ранее Масляков-младший владел лишь половиной ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК». Его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, принадлежало 25,5%, а его мать, Светлана Маслякова, имела 24,5%.

В число собственников организации «АМИК» Масляков-младший вступил в 2019 году. До этого права на компанию были поделены между его отцом и матерью.

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