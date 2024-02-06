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Александр Масляков — младший стал единственным владельцем КВН

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Александр Масляков — младший получил все права на владение КВН. Его отец Масляков-старший с супругой покинули состав собственников компании.
Александр Масляков — младший стал единственным владельцем КВН
  • РИА Новости

Как сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, ранее Масляков-младший владел лишь половиной ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК». Его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, принадлежало 25,5%, а его мать, Светлана Маслякова, имела 24,5%.

В число собственников организации «АМИК» Масляков-младший вступил в 2019 году. До этого права на компанию были поделены между его отцом и матерью.

Ранее стало известно о смерти автора и худрука команд КВН Станислава Агафонова.

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