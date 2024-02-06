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Актёр из сериала «Вертинский» Кирилл Турутин скончался в возрасте 27 лет

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Актёр из сериала «Вертинский» Кирилл Турутин скончался на 28-м году жизни.
Актёр из сериала «Вертинский» Кирилл Турутин скончался в возрасте 27 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Станиславского, в котором служил Турутин.

Он также снимался в фильмах «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушёл очень молодой, очень талантливый человек, актёр Кирилл Турутин», — заявили в театре.

Ранее артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, снимавшийся в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня» и «Глухарь», скончался в Благовещенске в возрасте 61 года.

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