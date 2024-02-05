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Синоптик Ильин спрогнозировал 20-градусные морозы в Подмосковье на неделе

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил, что после незначительного потепления в Московскую область вновь вернутся зимние морозы.
Синоптик Ильин спрогнозировал 20-градусные морозы в Подмосковье на неделе
  • Gettyimages.ru

В ночь на среду, 7 февраля, в регионе температура может опуститься до -10 °С, поделился он в беседе с телеканалом «360».

«В дневные часы температура будет находиться в пределах от -9 до -14 °С. Ночью в четверг похолодает до -11...-16 °С, а в ночь на пятницу — от -15 до -20 °С», — предупредил синоптик.

По мнению Ильина, к концу недели могут пройти «осадки в смешанной фазе», в том числе ледяные дожди. По его словам, в воскресенье, 11 февраля, температура вновь перейдёт к положительным значениям.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН отметил, что до середины этой недели в Московском регионе сильных снегопадов не ожидается.

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