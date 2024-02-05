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Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года

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Американская певица Тейлор Свифт выиграла «Грэмми» в номинации лучший альбом года за пластинку Midnights.
Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года
  • © AP Photo/Chris Pizzello

Онлайн-трансляцию мероприятия вёл телеканал NBC News.

Отмечается, что победа стала для Свифт четвёртой в этой категории в карьере.

Также стало известно, что американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года».

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