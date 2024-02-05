Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года

Американская певица Тейлор Свифт выиграла «Грэмми» в номинации лучший альбом года за пластинку Midnights.

Онлайн-трансляцию мероприятия вёл телеканал NBC News.

Отмечается, что победа стала для Свифт четвёртой в этой категории в карьере.

Также стало известно, что американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года».