Тишковец: в Москве 4 февраля ожидаются снег, порывистый ветер и до +2 °С

Снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 4 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт рассказал, что будет облачно, временами мокрый снег.

«Температура воздуха в столице 0...+2°С, по области — 1...+3°С», — сказал Тишковец.

Он добавил, что вечером ожидается слабый минус и гололедица на дорогах.

Кроме того, ожидается порывистый ветер 5-10 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.