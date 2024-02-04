Тишковец: в Москве 4 февраля ожидаются снег, порывистый ветер и до +2 °С
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Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт рассказал, что будет облачно, временами мокрый снег.
«Температура воздуха в столице 0...+2°С, по области — 1...+3°С», — сказал Тишковец.
Он добавил, что вечером ожидается слабый минус и гололедица на дорогах.
Кроме того, ожидается порывистый ветер 5-10 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.