Спасатели вызволили верблюда из колодца на Байконуре

Верблюд провалился в колодец на одной из технических площадок космодрома Байконур. На помощь угодившему в ловушку животному пришли сотрудники МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для того, чтобы вызволить верблюда из колодца, спасатели решили задействовать пожарные рукава. Усилия сотрудников МЧС принесли плоды, и в скором времени верблюд вновь оказался на свободе.

«Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно о верблюде, который смертельно ранил сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области.