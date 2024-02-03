RT в Telegram
Подпишись

Спасатели вызволили верблюда из колодца на Байконуре

Короткая ссылка
Верблюд провалился в колодец на одной из технических площадок космодрома Байконур. На помощь угодившему в ловушку животному пришли сотрудники МЧС России.
Спасатели вызволили верблюда из колодца на Байконуре
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для того, чтобы вызволить верблюда из колодца, спасатели решили задействовать пожарные рукава. Усилия сотрудников МЧС принесли плоды, и в скором времени верблюд вновь оказался на свободе.

«Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно о верблюде, который смертельно ранил сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить