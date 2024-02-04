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В Китае прошёл гала-концерт в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России»

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В Большом театре города Далянь в Китае прошёл гала-концерт, закрывающий первый фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Его участниками стали артисты балета ведущих российских театров. Впервые за 40 лет русский балет сопровождал китайский симфонический оркестр.
В Китае прошёл гала-концерт в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России»
  • Gettyimages.ru

Прима-балерины и солисты балета Мариинского театра и театра имени Леонида Якобсона, а также выпускницы Академии русского балета имени Агриппины Вагановой исполнили фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Шахерезада» и «Дон Кихот».

«Мы делаем ставку на синергию экспорта и мягкой силы. Культурные и спортивные достижения России формируют в сознании потребителя прямую ассоциацию с нашей продукцией, наполняют значением бренд «Сделано в России», делают его более многогранным и полным», — заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По её словам, жители Ляонина проявили неподдельный интерес к российским товарам, культуре и спорту.

Организатор фестиваля-ярмарки — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин.

Фестиваль-ярмарка приурочен к китайскому новому году и открывает перекрёстный Год культуры России и Китая.

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