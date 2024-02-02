RT в Telegram
Подпишись

Охлобыстин назвал терзания собственной совести худшим наказанием для Ефремова

Короткая ссылка
Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин прокомментировал ситуацию вокруг своего коллеги Михаила Ефремова.
Охлобыстин назвал терзания собственной совести худшим наказанием для Ефремова
  • РИА Новости

«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят летом, к лету. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — его собственные терзания», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, совершённое преступление требовало наказания, но у Ефремова уже были проблемы со здоровьем.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что Ефремов представляет огромный интерес для отечественной культуры, поскольку является великолепным актёром и режиссёром.

Ранее сообщалось, что актёр Михаил Ефремов получит право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении в конце марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить