Охлобыстин назвал терзания собственной совести худшим наказанием для Ефремова

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин прокомментировал ситуацию вокруг своего коллеги Михаила Ефремова.

«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят летом, к лету. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — его собственные терзания», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, совершённое преступление требовало наказания, но у Ефремова уже были проблемы со здоровьем.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что Ефремов представляет огромный интерес для отечественной культуры, поскольку является великолепным актёром и режиссёром.

Ранее сообщалось, что актёр Михаил Ефремов получит право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении в конце марта.