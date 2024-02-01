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В Тюменский зоопарк передали новогодние ели от здания областного правительства

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В Тюмени новогодние ели, украшавшие здание тюменского правительства, передали в городской зоопарк.
В Тюменский зоопарк передали новогодние ели от здания областного правительства
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Strogonova

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Ёлки, которые украшали крыльцо правительства Тюменской области в Новый год, передали в Тюменский зоопарк», — сказано в сообщении.

Ветви елей используют как корм для копытных животных — баранов, коз, зубров, альпак.

Ранее сообщалось, что Московскому зоопарку передали хвою с главной новогодней ели, стоявшей на Соборной площади Кремля.

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