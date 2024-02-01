В Тюменский зоопарк передали новогодние ели от здания областного правительства
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Ёлки, которые украшали крыльцо правительства Тюменской области в Новый год, передали в Тюменский зоопарк», — сказано в сообщении.
Ветви елей используют как корм для копытных животных — баранов, коз, зубров, альпак.
Ранее сообщалось, что Московскому зоопарку передали хвою с главной новогодней ели, стоявшей на Соборной площади Кремля.