В Тюменский зоопарк передали новогодние ели от здания областного правительства

В Тюмени новогодние ели, украшавшие здание тюменского правительства, передали в городской зоопарк.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Ёлки, которые украшали крыльцо правительства Тюменской области в Новый год, передали в Тюменский зоопарк», — сказано в сообщении.

Ветви елей используют как корм для копытных животных — баранов, коз, зубров, альпак.

Ранее сообщалось, что Московскому зоопарку передали хвою с главной новогодней ели, стоявшей на Соборной площади Кремля.