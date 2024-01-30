В здании старейшего кинотеатра Иркутска начал работу культурно-досуговый центр

В здании старейшего кинотеатра Иркутска после реконструкции открыли культурно-досуговый центр.

Об этом сообщает ОТР.

На ремонт было направлено 238 млн рублей. В центре предусмотрены помещения для занятий творчеством, рукоделием, музыкой, танцами, помещения для ветеранских и общественных организаций. На первом этаже работает библиотека.

Над главным входом размещены скульптуры «Лётчик и лётчица», восстановленные по архивным материалам.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», в Москве с 2011 года открыли более 400 детских садов. В 2023-м начали работу 33 учреждения. В садах есть игровые и спортивные площадки на открытом воздухе, групповые комнаты, места для игр.