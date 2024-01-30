RT в Telegram
Подпишись

В здании старейшего кинотеатра Иркутска начал работу культурно-досуговый центр

Короткая ссылка
В здании старейшего кинотеатра Иркутска после реконструкции открыли культурно-досуговый центр.
В здании старейшего кинотеатра Иркутска начал работу культурно-досуговый центр
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

На ремонт было направлено 238 млн рублей. В центре предусмотрены помещения для занятий творчеством, рукоделием, музыкой, танцами, помещения для ветеранских и общественных организаций. На первом этаже работает библиотека.

Над главным входом размещены скульптуры «Лётчик и лётчица», восстановленные по архивным материалам.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», в Москве с 2011 года открыли более 400 детских садов. В 2023-м начали работу 33 учреждения. В садах есть игровые и спортивные площадки на открытом воздухе, групповые комнаты, места для игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить