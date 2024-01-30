Пункты приёма ёлок в Москве будут работать до 25 февраля

Пункты приёма новогодних деревьев в Москве будут работать до 25 февраля. В рамках акции «Ёлочный круговорот» участники проекта «Город заданий» передали на утилизацию более 2,5 тыс. деревьев.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В целом переработано около 40 кубометров щепы. Её используют для животных в вольерах или для подсыпки экотроп.

«В этом сезоне установлено 600 специальных пунктов для сбора новогодних деревьев во всех районах Москвы. Места для многих из них выбрали сами жители. Для удобства мы создали интерактивную карту — она размещена на сайте акции», — заявил начальник отдела инновационного развития и технологических решений Департамента природопользования и охраны окружающей среды Дмитрий Кузнецов.

Он добавил, что перед сдачей с дерева нужно убрать все украшения.

Ранее сообщалось, что Московскому зоопарку передали хвою с главной новогодней ели, стоявшей на Соборной площади Кремля.