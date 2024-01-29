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В Тюмени презентация конкурса «Люди в музее» пройдёт 30 января

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В Тюмени 30 января состоится презентация всероссийского конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее».
В Тюмени презентация конкурса «Люди в музее» пройдёт 30 января
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Организаторы конкурса сообщили, что в мае также состоится стратегическая сессия в Санкт-Петербурге, передаёт URA.RU.

«Авторы лучшей концепции музейной программы на тему «Люди в музее» получат возможность представить её в Российском этнографическом музее в Москве», — прокомментировала директор АНО «Идеи для музеев» Анна Михайлова.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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