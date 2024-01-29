Знак «Заслуженный артист Российской Федерации» вручили солисту Пермской оперы

Состоялась торжественная церемония вручения солисту Пермского театра оперы и балета Василию Ладюку знака «Заслуженный артист Российской Федерации», звание присвоено ему президентом Владимиром Путиным 24 октября прошлого года.

Об этом сообщает URA.RU.

«После показа оперы «Богема» министр культуры Пермского края Алла Платонова, а вместе с ней и все зрители поздравили солиста Пермской оперы Василия Ладюка с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Ладюк с 2003 по 2020 год был солистом московского театра «Новая опера». С 2007 года он приглашённый солист Большого театра. С сезона 2020/21 — солист Пермской оперы.

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