RT в Telegram
Подпишись

Знак «Заслуженный артист Российской Федерации» вручили солисту Пермской оперы

Короткая ссылка
Состоялась торжественная церемония вручения солисту Пермского театра оперы и балета Василию Ладюку знака «Заслуженный артист Российской Федерации», звание присвоено ему президентом Владимиром Путиным 24 октября прошлого года.
Знак «Заслуженный артист Российской Федерации» вручили солисту Пермской оперы
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает URA.RU.

«После показа оперы «Богема» министр культуры Пермского края Алла Платонова, а вместе с ней и все зрители поздравили солиста Пермской оперы Василия Ладюка с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Ладюк с 2003 по 2020 год был солистом московского театра «Новая опера». С 2007 года он приглашённый солист Большого театра. С сезона 2020/21 — солист Пермской оперы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить