Знак «Заслуженный артист Российской Федерации» вручили солисту Пермской оперы
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
«После показа оперы «Богема» министр культуры Пермского края Алла Платонова, а вместе с ней и все зрители поздравили солиста Пермской оперы Василия Ладюка с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Ладюк с 2003 по 2020 год был солистом московского театра «Новая опера». С 2007 года он приглашённый солист Большого театра. С сезона 2020/21 — солист Пермской оперы.
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