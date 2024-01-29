Актриса Елена Симонова назвала смерть Виктора Новикова огромной личной потерей

Заслуженная артистка России Елена Симонова отреагировала на известие о смерти худрука Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова.

В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что её знакомство с Новиковым произошло более 40 лет назад, на его глазах происходило её становление как актрисы и человека.

«Я попала в театр «Дом», где бережно сохранялись традиции. Я знала, что любая моя проблема — и личная, и творческая — будет услышана. Каждый работник, а не только артист нашего театра мог найти в лице Абрамыча, или Деда (так за глаза мы его называли), опору и поддержку, которой сегодня не стало», — заявила Симонова.

По её словам, смерть Новикова для неё стала «огромной личной потерей».

Виктор Новиков занимал пост худрука театра с 1992 года.

Он скончался в возрасте 80 лет, об этом стало известно накануне.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Театра на Покровке Веры Молчановой, она умерла на 82-м году жизни.