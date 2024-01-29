RT в Telegram
Подпишись

Актриса Елена Симонова назвала смерть Виктора Новикова огромной личной потерей

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Елена Симонова отреагировала на известие о смерти худрука Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова.
Актриса Елена Симонова назвала смерть Виктора Новикова огромной личной потерей
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что её знакомство с Новиковым произошло более 40 лет назад, на его глазах происходило её становление как актрисы и человека.

«Я попала в театр «Дом», где бережно сохранялись традиции. Я знала, что любая моя проблема — и личная, и творческая — будет услышана. Каждый работник, а не только артист нашего театра мог найти в лице Абрамыча, или Деда (так за глаза мы его называли), опору и поддержку, которой сегодня не стало», — заявила Симонова.

По её словам, смерть Новикова для неё стала «огромной личной потерей».

Виктор Новиков занимал пост худрука театра с 1992 года.

Он скончался в возрасте 80 лет, об этом стало известно накануне.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Театра на Покровке Веры Молчановой, она умерла на 82-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить