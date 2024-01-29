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В Москве принимают заявки от артистов на участие в проекте «Музыка в парках»

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Глава Московского продюсерского центра Андрей Петров рассказал, что в столице стартовал приём заявок в рамках проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках».
В Москве принимают заявки от артистов на участие в проекте «Музыка в парках»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Артисты могут отправить заявку до 18 февраля. Компетентное жюри отберёт лучшие композиции. Они войдут в плейлисты музыкальных сервисов, а также будут звучать в столичных парках летом.

«Главным образом мы ориентируемся на качество материала и оригинальность звучания артистов», — заявил Петров.

По его словам, прошлым летом композиции победителей звучали в парках свыше 5,5 тыс. часов.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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