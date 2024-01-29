В Москве принимают заявки от артистов на участие в проекте «Музыка в парках»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Артисты могут отправить заявку до 18 февраля. Компетентное жюри отберёт лучшие композиции. Они войдут в плейлисты музыкальных сервисов, а также будут звучать в столичных парках летом.
«Главным образом мы ориентируемся на качество материала и оригинальность звучания артистов», — заявил Петров.
По его словам, прошлым летом композиции победителей звучали в парках свыше 5,5 тыс. часов.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.