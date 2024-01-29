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Специалист Абунин: в день бывает несколько десятков средних вспышек на Солнце

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Полина Полетаева
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT рассказал, что в день бывает несколько десятков средних вспышек на Солнце.
Специалист Абунин: в день бывает несколько десятков средних вспышек на Солнце
  • Gettyimages.ru
  • © ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Он добавил, что нынешнее время приходится на максимум солнечной активности, поэтому на протяжении двух лет происходит достаточно много вспышек.

«В день несколько десятков таких средних вспышек можно увидеть. Это нормальный процесс для максимума солнечной активности», — уточнил собеседник RT. 

Он также отметил, что вспышка высокого класса, которая произошла на Солнце 29 января, не опасна и не повлечёт за собой магнитных бурь.

«Дело в том, что то вещество, которое вылетело, оно вылетело в сторону от Земли. И если и заденет каким-то там краем совсем, то возмущение будет незначительным», — резюмировал специалист.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29 января на Солнце произошла вспышка высокого класса. 

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