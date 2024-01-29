Россиянам посоветовали внимательнее относиться к выбору ветклиники для питомцев
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Чаще всего посетители ветклиник жалуются на непомерно высокие цены, назначение ненужных процедур, отказ принимать сделанные в другой ветклинике анализы и неправильные назначения препаратов, пишет Life.ru.
Эксперты посоветовали заранее читать цены на услуги и отзывы о заведении. Также специалисты рекомендуют спрашивать документы у ветеринара, особенно при визите на дом, и внимательно читать предлагаемые на подпись бумаги.
Помимо прочего, владельца при посещении клиники должно насторожить, если ветеринар не ставит чёткого диагноза, назначает избыточные анализы и процедуры, пытается продать конкретные марки лекарств, предлагает поместить животное в стационар, хотя это не требуется.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН посоветовал ответственно подходить к выбору варианта кормления кошек и собак.