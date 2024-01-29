RT в Telegram
Подпишись

В Музее космонавтики Москвы откроется фотовыставка «Вселенная BRICS»

Короткая ссылка
В московском Музее космонавтики 1 февраля откроется выставка проекта «Вселенная BRICS».
В Музее космонавтики Москвы откроется фотовыставка «Вселенная BRICS»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Вниманию посетителей представят снимки космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Ивана Вагнера, которые с Международной космической станции запечатлели объекты культурного наследия ЮНЕСКО в странах БРИКС.

К открытию экспозиции для гостей организуют акцию «Передай космический привет». Благодаря мобильному почтовому пункту можно будет отправить письмо со снимками Земли.

Выставка будет работать в Москве до 10 марта.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить