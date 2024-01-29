В Музее космонавтики Москвы откроется фотовыставка «Вселенная BRICS»

В московском Музее космонавтики 1 февраля откроется выставка проекта «Вселенная BRICS».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Вниманию посетителей представят снимки космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Ивана Вагнера, которые с Международной космической станции запечатлели объекты культурного наследия ЮНЕСКО в странах БРИКС.

К открытию экспозиции для гостей организуют акцию «Передай космический привет». Благодаря мобильному почтовому пункту можно будет отправить письмо со снимками Земли.

Выставка будет работать в Москве до 10 марта.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.