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В музее «Коломенское» открывается выставка древних каменных артефактов

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В московском музее-заповеднике «Коломенское» 30 января открывается выставка «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия».
В музее «Коломенское» открывается выставка древних каменных артефактов
  • © mos.ru/Из собрания музея-заповедника «Коломенское»

Выставка пройдёт во дворце царя Алексея Михайловича, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В экспозицию вошло пять редких экспонатов, это белокаменные блоки, обнаруженные в 1970-е годы во время археологических раскопок, проводившихся рядом с церковью Вознесения Господня.

На блоках видны тонкие пересекающиеся линии, прочерченные острым предметом. Надписи датируются XVI веком. Их содержание остаётся неизвестным. Сотрудники музея-заповедника продолжают работу по изучению находок.

Экспозиция продлится до 12 мая 2024 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что за последние 12 лет археологи нашли в столице более 100 тыс. исторических артефактов.

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