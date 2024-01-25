Фотовыставка редких снимков Высоцкого открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылась выставка редких фотографий актёра и поэта Владимира Высоцкого в Приэльбрусье.

Об этом сообщает URA.RU.

Все представленные чёрно-белые кадры были сделаны в июле 1970 года на Северном Кавказе в окрестностях Эльбруса. Это единственные фотографии Высоцкого в горах, которые не являются постановочными.

Ранее снимки хранились у известного спортивного журналиста СССР Бориса Федосова, а после его смерти были переданы вдове поэта Марине Влади. Спустя время она предоставили их для благотворительного аукциона «Екатерининская ассамблея». Там их выкупил почитатель творчества поэта и передал в музей.

Ранее сообщалось, что концерт памяти Владимира Высоцкого пройдёт во Владивостоке 25 января.