RT в Telegram
Подпишись

Церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая

Короткая ссылка
Церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая в Москве. Основным мотивом станет белый цвет, символизирующий чистоту, мир и взаимную поддержку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В церемонии примут участие Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Север, Клава Кока, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Мот, Владимир Пресняков, Seville и другие артисты.

«Миссия Русской музыкальной премии телеканала RU.TV — стать связующим звеном между зрителями и огромным миром музыки, сделать его ближе к аудитории, как никогда, пропагандируя открытость и искренность», — заявил генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Одной из специальных номинаций станет «Семья года».

До 22 марта зрители могут предложить своих номинантов, из которых будет составлен короткий список.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить