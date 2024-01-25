Церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая в Москве. Основным мотивом станет белый цвет, символизирующий чистоту, мир и взаимную поддержку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В церемонии примут участие Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Север, Клава Кока, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Мот, Владимир Пресняков, Seville и другие артисты.

«Миссия Русской музыкальной премии телеканала RU.TV — стать связующим звеном между зрителями и огромным миром музыки, сделать его ближе к аудитории, как никогда, пропагандируя открытость и искренность», — заявил генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Одной из специальных номинаций станет «Семья года».

До 22 марта зрители могут предложить своих номинантов, из которых будет составлен короткий список.