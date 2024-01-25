В Приморье обещают небольшое ослабление ветра 26 января

В Примгидромете сообщили, что сильный ветер на побережье Приморского края должен немного стихнуть в пятницу, 26 января.

В четверг воздух в регионе прогрелся на 1—4 градуса, сообщает ИА PrimaMedia.

Минимальные температуры на большей части края существенно не изменятся, лишь на северо-востоке региона ожидается до -30...-33 °С.

«А вот дневной прогрев воздуха ещё увеличится. Максимальные температуры составят -2...-7 °С, на севере -8...-13 °С», — сказано в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.