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Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Саюталин умер из-за продолжительной болезни

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В группе компаний «ТеатрДом», с которой сотрудничал актёр Александр Саюталин, назвали причину смерти артиста.
Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Саюталин умер из-за продолжительной болезни
  • Gettyimages.ru

Как сообщает rg.ru, Саюталин скончался из-за продолжительной болезни.

Прощание состоится в четверг, 25 января, в 13:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Российский актёр театра и кино умер в возрасте 60 лет.

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