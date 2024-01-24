Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Саюталин умер из-за продолжительной болезни

В группе компаний «ТеатрДом», с которой сотрудничал актёр Александр Саюталин, назвали причину смерти артиста.

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Как сообщает rg.ru, Саюталин скончался из-за продолжительной болезни. Прощание состоится в четверг, 25 января, в 13:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Российский актёр театра и кино умер в возрасте 60 лет.