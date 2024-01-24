Сейсмолог назвал редким явлением землетрясение магнитудой 4,5 под Краснодаром

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин в беседе с RT прокомментировал землетрясение под Краснодаром магнитудой 4,5.

По словам специалиста, землетрясения такой силы в данном районе возможны, но бывают достаточно редко.

«Землетрясение умеренной магнитуды. Оно достаточно большое для этого места, но не может вызвать катастрофических последствий. Конечно, с учётом того, что это достаточно населённый район, небольшие разрушения могут быть... Но я не думаю, что после этого землетрясения могут происходить более сильные события», — рассказал Шебалин.

Он добавил, что данный регион менее сейсмичный, чем, например, территория Крыма.

«Если афтершоки и будут, то они будут слабее, чем уже произошедшее событие», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,5.