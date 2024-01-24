Учёные обсудили изменения климата Земли на заседании экспертного клуба «АиФ. Медиа»

Учёные обсудили изменения климата Земли на заседании экспертного медиаклуба «АиФ. Медиа», которое состоялось в день рождения «Аргументов и Фактов».

В частности, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский заявил, что на Земле происходит существенное изменение климата.

«Оно особенно ускорилось с конца 1970-х, когда мы стали меньше выбрасывать аэрозоли. Дело в том, что аэрозоли охлаждают атмосферу, а парниковые газы — нагревают её. Начиная с 1980-х каждое десятилетие теплее предыдущего», — сказал Чернокульский в пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты», где состоялось заседание экспертного медиаклуба «АиФ. Медиа».

По словам эксперта, в России, как и в других приполярных странах, изменения климата идут быстрее и проявляются заметнее, чем в целом на планете.

Первое в 2024 году заседание медиаклуба прошло в день рождения «АиФ», отметил главный редактор Михаил Чкаников.

«В прошлом году мы организовали клуб «АиФ. Медиа», имея в виду, что такой некоммерческой и достаточно камерной площадки для обсуждения актуальных тем не хватает и журналистам, и экспертам», — сказал он.

Как отметил Чкаников, у экспертов есть возможность спокойно излагать свою точку зрения, чтобы журналисты могли вникнуть в тему и уже потом более квалифицированно работать с ними.