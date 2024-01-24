Синоптик Тишковец: в Москве прогнозируются оттепель и слабые осадки
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Об этом пишет ТАСС.
«Синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 °С выше климатической нормы», — сообщил эксперт.
Он добавил, что при этом местами не исключены слабые осадки.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.