Синоптик Тишковец: в Москве прогнозируются оттепель и слабые осадки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал слабые осадки и температуру на 7 °С выше климатической нормы в Москве.

Об этом пишет ТАСС.

«Синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 °С выше климатической нормы», — сообщил эксперт.

Он добавил, что при этом местами не исключены слабые осадки.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.