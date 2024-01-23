Зоолог Кречмар рассказал о действиях на случай встречи с волком
- Gettyimages.ru
«При встрече с волком вести себя нужно так же, как с агрессивной крупной собакой. Не привлекать внимания, отойти в сторону, двигаться к человеческому жилью, привлечь внимание других людей. Можно позвонить знакомым или в экстренные службы», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По его словам, в любой подобной ситуации главное «оружие» — телефон.
Кроме того, Кречмар выразил мнение, что от волков можно отбиться, главное — не подпускать животных близко.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области рассказали о работе по регулированию численности волков.