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Зоолог Кречмар рассказал о действиях на случай встречи с волком

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Зоолог, охотовед и журналист Михаил Кречмар рассказал, что следует делать при встрече с волком.
Зоолог Кречмар рассказал о действиях на случай встречи с волком
  • Gettyimages.ru

«При встрече с волком вести себя нужно так же, как с агрессивной крупной собакой. Не привлекать внимания, отойти в сторону, двигаться к человеческому жилью, привлечь внимание других людей. Можно позвонить знакомым или в экстренные службы», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, в любой подобной ситуации главное «оружие» — телефон.

Кроме того, Кречмар выразил мнение, что от волков можно отбиться, главное — не подпускать животных близко.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области рассказали о работе по регулированию численности волков.

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