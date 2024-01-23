Ветеринар Цыпленков рассказал о подготовке питомца к долгой поездке в переноске
- Gettyimages.ru
- © Ирина Мещерякова
В беседе с газетой «Известия» эксперт посоветовал заранее приучать питомца к переноске.
«Сейчас в ветеринарных аптеках есть успокоительные препараты. Надо перед серьёзной поездкой подготовиться — животному дать седативное средство. Также есть препараты от укачивания. Это безвредные, проверенные препараты», — заявил Цыпленков.
По его словам, если питомец начинает нервничать в автомобиле, то стоит остановиться и дать ему подышать свежим воздухом. Выпускать животное во время движения не рекомендуется.
Кроме того, эксперт советует выбирать переноску таким образом, чтобы питомец мог в ней вытянуться и встать в полный рост.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН рассказал о создании рабочей группы по разработке правил перевозки животных.