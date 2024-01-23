Ветеринар Цыпленков рассказал о подготовке питомца к долгой поездке в переноске

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, как подготовить питомца к продолжительной поездке в переноске. По его словам, для животного это большой стресс.

В беседе с газетой «Известия» эксперт посоветовал заранее приучать питомца к переноске.

«Сейчас в ветеринарных аптеках есть успокоительные препараты. Надо перед серьёзной поездкой подготовиться — животному дать седативное средство. Также есть препараты от укачивания. Это безвредные, проверенные препараты», — заявил Цыпленков.

По его словам, если питомец начинает нервничать в автомобиле, то стоит остановиться и дать ему подышать свежим воздухом. Выпускать животное во время движения не рекомендуется.

Кроме того, эксперт советует выбирать переноску таким образом, чтобы питомец мог в ней вытянуться и встать в полный рост.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН рассказал о создании рабочей группы по разработке правил перевозки животных.