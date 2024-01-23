В Подмосковье установили более 170 кормушек в рамках акции «Покорми птиц»

Участники акции «Покорми птиц» установили более 170 кормушек в городских парках, дворах и на территориях школ в Московской области.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Акция «Покорми птиц», проходящая в нашем регионе, ежегодно привлекает к себе внимание тысяч неравнодушных жителей. Дети и взрослые могут проявить своё творчество в оформлении кормушек, а также помочь птицам в непростое для них время», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Акция началась 14 декабря. Она завершится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Уссурийска появились патагонские зайцы.