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В Подмосковье установили более 170 кормушек в рамках акции «Покорми птиц»

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Участники акции «Покорми птиц» установили более 170 кормушек в городских парках, дворах и на территориях школ в Московской области.
В Подмосковье установили более 170 кормушек в рамках акции «Покорми птиц»
  • Gettyimages.ru
  • © LARISA SHPINEVA

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Акция «Покорми птиц», проходящая в нашем регионе, ежегодно привлекает к себе внимание тысяч неравнодушных жителей. Дети и взрослые могут проявить своё творчество в оформлении кормушек, а также помочь птицам в непростое для них время», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Акция началась 14 декабря. Она завершится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Уссурийска появились патагонские зайцы.

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