В Тюменской области предупредили о тумане до вечера 24 января
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: туман с 20:00 23 января до 20:00 24 января», — заявили синоптики.
Водителей и пешеходов призвали проявлять осторожность.
Ранее в ставропольском Гидрометцентре предупредили жителей о ночных морозах, которые ожидаются в регионе в середине недели.