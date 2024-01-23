В Тюменской области предупредили о тумане до вечера 24 января

В Тюменской области в течение суток ожидаются туман и гололёд.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: туман с 20:00 23 января до 20:00 24 января», — заявили синоптики.

Водителей и пешеходов призвали проявлять осторожность.

Ранее в ставропольском Гидрометцентре предупредили жителей о ночных морозах, которые ожидаются в регионе в середине недели.