Умер основатель Boney M. Франк Фариан
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Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.
Уточняется, что он умер у себя дома в Майами.
Других подробностей его смерти не приводится.
По данным телеканала, у Ройтера была обширная и насыщенная карьера в сфере музыки. Он был автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. Кроме того, Фариан основал ряд таких поп-проектов, как Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.
Ранее сообщалось, что экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года.