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В Московском зоопарке появилось 11 тысяч животных с 2014 года

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Директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что с 2014 года в зоосаде появилось 11 тыс. животных.
В Московском зоопарке появилось 11 тысяч животных с 2014 года

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила Акулова, за последние десять лет зоопарк пережил несколько беби-бумов.

В 2014 году появилось на свет 824 животных. В 2016 году родилось более 2 тыс. детёнышей, а с 2020 года ежегодно рождается не менее 1,4 тыс. разных животных.

В 2023 году в Московском зоопарке появилось более 1,5 тыс. животных. Самым же значимым событием стало появление потомства у больших панд — самца Жуи и самки Диндин.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Уссурийска появились патагонские зайцы.

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